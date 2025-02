Palmeiras emite comunicado em defesa do gramado do Allianz, após manifesto

O Palmeiras emitiu uma nota oficial, na tarde desta terça-feira (18/02), posicionando-se sobre as manifestações de vários jogadores do Brasil contra o gramado sintético. O Verdão utiliza campo artificial no Allianz Parque desde 2020 e defendeu as instalações e a condição da grama do local em comunicado.

No comunicado, o Alviverde também cita estudo publicado na revista inglesa The Lancet Discovery Science, que aponta que “a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais”. Além disso, o Palmeiras fala que é o clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos.

Por fim, o Palmeiras disse respeitar a opinião de todos os jogadores e admitiu que o debate sobre o assunto precisa acontecer urgentemente. Contudo, o Verdão diz que não vai aceitar críticas rasas e sem comprovação científica.

Vários jogadores do futebol brasileiro se uniram nesta terça-feira (18/02), pedindo o fim do gramado sintético no Brasil. Entre os atletas envolvidos estão Neymar, Thiago Silva, Gabigol, Lucas Moura, Philippe Coutinho, Bruno Henrique, Alan Patrick, entre outros.