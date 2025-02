Corinthians nunca perdeu para um venezuelano em sua história

O Corinthians encara a Universidad Central, da Venezuela, nesta quarta-feira (19/02), às 21h30, no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase pré-eliminatória da Libertadores. Querendo trazer uma boa vantagem para a Neo Química Arena, o Timão aposta no bom retrospecto contra venezuelanos em sua história.

Ao todo, foram dez confrontos, sendo nove vitórias e apenas um empate, com o clube alvinegro marcando 33 gols e sofrendo apenas seis. Assim, o Corinthians chega invicto contra venezuelanos para o duelo nesta quarta, pela Libertadores. Ao todo, o Timão enfrentou a Seleção de Caracas, Minervén, Deportivo Táchira e Deportivo Lara.

A única vez que o Corinthians não venceu um venezuelano aconteceu em 2012. Na ocasião, a equipe empatou em 1 a 1 com o Deportivo Táchira, fora de casa, por 1 a 1. Já no jogo no Pacaembu, o Timão venceu por 6 a 0, em uma sonora goleada que estava na caminhada rumo ao título da Libertadores daquele ano.

Já a última partida contra um venezuelano também é histórica. Afinal, o Corinthians venceu por 7 a 2 o Deportivo Lara, fora de casa. O jogo aconteceu pela Libertadores de 2018.

Agora, o Timão terá pela frente um adversário inédito em sua história: o Universidad Central. Aliás, para a partida, o único desfalque é o zagueiro Gustavo Henrique, que recupera a forma física depois de lidar com uma lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita. Além disso, o centroavante Pedro Raul não viajou com a delegação por uma opção técnica.

Um provável Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

