Rwan Cruz fala sobre ser substituto de Tiquinho no Botafogo: ‘Sei que mereço estar aqui’

Dias depois da estreia com a camisa do Botafogo, Rwan Cruz conversou com a imprensa e se apresentou, de forma oficial, na tarde desta terça-feira (18) no Estádio Nilton Santos. Assim, o jogador, que defendia as cores do Ludogorets, da Bulgária, descreveu que estar no alvinegro é a realização de um sonho e afirmou que não sente pressão ao ser o substituto de Tiquinho Soares, que foi para o Santos.

“Estar vestindo a camisa do Botafogo é a realização de um sonho pelo tamanho e as últimas conquistas. A régua está alta e para estar aqui tem que ter um alto nível. Me sinto preparado e vou provar que tenho capacidade de estar aqui”, disse.

“A estreia é sempre um friozinho na barriga, mas fiquei feliz por ter jogado. O Tiquinho é um cara que eu particularmente admiro muito, sou fã dele. Me sinto capacitado (de substituí-lo) e sei que mereço estar aqui”, acrescentou o atleta que estreou contra o Boavista no último final de semana.

Sonho e características em campo

O jogador falou um pouco sobre suas características em campo e destacou o que fez aceitar a proposta para retornar ao futebol brasileiro. Afinal, o atleta saiu das divisões de base do Santos e teve uma rápida passagem pelo Vasco antes de atuar no futebol búlgaro.

“Nas divisões de base eu fui meia, mas tive um treinador, inclusive ele está aqui, o Rodrigo Chipp, que me transformou em 9. Me sinto tranquilo em ser segundo atacante ou até camisa 10. Estou à disposição do Botafogo”, frisou.

“Não tem muita dúvida. Estou vindo para o Botafogo. Essa é a resposta concreta. Vestir a camisa do Botafogo hoje é o sonho de muita gente e hoje tenho essa oportunidade. Quero continuar dando alegria à torcida e tenho certeza que será um ano maravilhoso”, concluiu.

