Haaland exibe primeira compra milionária após renovação histórica com o City

Erling Haaland, um dos grandes nomes do futebol mundial e uma das estrelas do Manchester City fez um investimento milionário após sua renovação com o clube inglês no mês passado. Recentemente, ele foi visto deixando os treinos pelo clube inglês em uma Porsche 911 GT3 laranja.

O novo veículo do atacante, portanto, é avaliada em 200 mil euros, ou seja, algo em torno de R$1 bilhão. Aliás, é o segundo Porsche mais caro do mercado, atrás do 911 S/T.

Vale ressaltar que há pessoas do ramo automobilístico que desembolsam um valor bem mais alto do que o preço pedido. É um veículo usado regularmente em pistas de corrida como Spa e Silverstone.

No entanto, no caso de Haaland, ele usa para se locomover da sua mansão para os treinos do City. Aliás, ele se mudou recentemente para uma casa na zona rural de Manchester.

Nova mansão de Haaland

A nova mansão de Haaland fica no Alderley Edge e custou cerca de 5,6 milhões de euros. Ele se mudou no início de janeiro para o imóvel de seis quartos e que fica a cerca de 30 minutos do centro da cidade. O local, aliás, é conhecido por abrigar jogadores do Manchester United e do City ao longo dos anos.

Renovação de contrato com o City

Haaland e Manchester City renovaram o vínculo no mês passado. O novo contrato é até 2034, ou seja, mais nove anos. De acordo com o portal “The Athletic”, o novo vínculo do atleta eliminou todas as cláusulas de rescisão do acordo anterior e é considerado “um dos contratos mais lucrativos da história”

Com o novo contrato, aliás, o salário do norueguês também aumentou. Agora, ele recebe 400 mil euros por semana, ou seja, aproximadamente R$2,4 milhões.

O jogador custou aos cofres do clube cerca de 60 milhões de euros. Ele chegou do Borussia Dortmund em 2022 e já soma 117 gols em 133 partidas pelo City. Além disso, Haaland conquistou seis títulos, incluindo dois títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões.



