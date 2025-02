Jogadores do Fluminense apoiam Thiago Silva em manifesto contra gramado sintético

Uma polêmica tomou conta do futebol brasileiro nesta terça-feira (18). Afinal, diversos atletas se manifestaram contra a utilização de gramado sintético no Brasil. Entre eles, Neymar, Thiago Silva, Gabigol, Lucas Moura, Philippe Coutinho, Bruno Henrique e Alan Patrick. Em apoio ao “Monstro”, alguns atletas do Fluminense reiteraram o posicionamento nas redes sociais.

“Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim”, diz uma parte do texto.

Dessa forma, três dos principais nomes do elenco e ídolos da torcida concordaram com o camisa 3: Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias e Germán Cano. Eles compartilharam a postagem em que afirma “futebol é natural, não sintético.

Além dos principais nomes do grupo do Tricolor de Laranjeiras, quase todo o elenco se pronunciou. Guga, Bernal, Renê, Hércules, Riquelme, Wallace Davi, Renato Augusto, Isaque, Fuentes, Nonato e Manoel também fizeram postagem nas suas redes sociais sobre o assunto.

“Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. FUTEBOL PROFISSIONAL NÃO SE JOGA EM GRAMADO SINTÉTICO!”, encerra o texto.

Polêmica e resposta alviverde

Atualmente, muitos estádios relevantes contam com o gramado sintético. São os casos do Allianz Parque, do Palmeiras, da Ligga Arena, do Athletico-PR, do Nilton Santos, do Botafogo, da Arena MRV, do Atlético-MG, além do Pacaembu, estádio municipal em São Paulo.

O clube paulista emitiu uma nota oficial, na tarde desta terça-feira (18/02), posicionando-se sobre o assunto. Assim, o Verdão utiliza campo artificial no Allianz Parque, desde 2020, e defendeu as instalações e a condição da grama do local.

No comunicado, o Alviverde também citou um estudo publicado na revista inglesa The Lancet Discovery Science, que aponta que “a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais”. Além disso, o Palmeiras fala que é o clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos.

