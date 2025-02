Wagner Leonardo cita inspiração em ídolos do Grêmio: ???Preciso aprender com eles???

O Grêmio apresentou o zagueiro Wagner Leonardo, no CT Luiz Carvalho, nesta terça-feira (18). O defensor vai utilizar a camisa 3 e assinará contrato até o final de 2028. O jogador expôs que já teve um contato com Kannemann, um atleta simbólico do Imortal. Ele também admitiu inspiração no argentino e sua antiga dupla histórica na equipe, Pedro Geromel.

“Estou muito feliz e honrado em estar vestindo essa camisa. Quando eu cheguei aqui, eu e o Kannemann tivemos uma boa conversa, quero muito poder encontrar o Geromel também. Preciso aprender com eles o que fizeram no dia a dia. Sei da minha responsabilidade e da minha personalidade, sei o que posso entregar com essa camisa. Respeito muito o que o Geromel fez, ele e a dupla com o Kannemann. São grandes pessoas e grandes ídolos dentro do clube”, relatou o novo zagueiro do Tricolor Gaúcho.

Wagner Leonardo ainda frisou que a oportunidade em atuar pelo Imortal representa uma valorização da sua trajetória. Além disso, a reação positiva da torcida com a sua chegada representa um estímulo maior.

“Receber um convite do Grêmio já é um reconhecimento muito grande para minha carreira. Essa emoção do torcedor aprovando sua contratação, só é mais um combustível para trabalhar, dar sua vida, entregar tudo dentro de campo para defender essas cores”, ressaltou o defensor.

Vontade do zagueiro foi essencial para o acerto com o Grêmio

Posteriormente, o zagueiro detalhou que as tratativas progrediram e chegaram a um desfecho positivo rápido.

“Foi uma negociação relâmpago. O Grêmio entrou em contato comigo e com meu staff na quinta-feira à noite e foram exatamente 24 horas de negociações”, finalizou o defensor.

O Tricolor Gaúcho fechou a contratação de Wagner Leonardo após o Vitória aceitar a proposta de 4,5 milhões de dólares (o equivalente a R$ 26 milhões na cotação atual). Assim, com a negociação, o clube do Rio Grande do Sul vai passar a ser dono de 80% dos direitos econômicos do atleta e os outros 20% vão continuar com o Leão.

A propósito, através de comunicado, o Rubro-Negro baiano apontou que a sua intenção era manter o atleta em seu elenco. Isso porque, Wagner era um titular absoluto do time desde a sua chegada em 2023. Entretanto, a vontade do jogador foi primordial para a conclusão da transferência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.