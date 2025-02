Ayrton Lucas treina com grupo e pode voltar em próximo jogo do Flamengo

Em meio às lesões e dores musculares, o Flamengo teve uma boa notícia em reapresentação nesta terça-feira (18). Ayrton Lucas foi a novidade no treinamento com o grupo, mas participou apenas de uma parte da atividade. Ele tem chance de ficar à disposição contra o Maricá, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca.

O lateral, afinal, sentiu dores no joelho esquerdo após sofrer um trauma contra o Fluminense. Ayrton Lucas foi desfalque contra o Botafogo e Vasco. Com a sua ausência, o técnico Filipe Luís utilizou Varela, já que Alex Sandro se recupera de uma lesão grau 1 na coxa esquerda.

No ataque, Juninho também pode reaparecer nos treinos com o grupo nesta semana. Ele foi diagnosticado com um edema muscular na coxa direita após o clássico com o Botafogo. Nesta terça, ainda não treinou com o grupo. Por fim, Michael também desfalca o Flamengo nas próximas partidas por uma lesão na posterior da coxa esquerda.

Assim, o Flamengo segue a preparação para enfrentar o Maricá. Com vaga na semifinal garantida, o Rubro-Negro precisa de uma vitória simples contra o time de Maricá para conquistar o título simbólico da Taça Guanabara. Caso empate ou perca, terá que torcer por um tropeço do Volta Redonda, segundo colocado.

