Coimbra se prepara para participação inédita na Copa do Brasil Sub-17

Henrique Bessa é um dos destaques do time sub-17 do Coimbra - (crédito: Foto: Divulgação Coimbra)

O Coimbra, clube da região metropolitana de Belo Horizonte, já tem data marcada para estrear na Copa do Brasil Sub-17: 11 de março. Será a primeira vez que o time participará da competição, conquistando a vaga após o vice-campeonato mineiro na categoria Sub-17, alcançado em 2024.

A pré-temporada no CT, localizado em Contagem, teve início na última semana de janeiro, com treinos físicos, técnicos e táticos para as categorias Sub-17 e Sub-15. No último sábado (15), o time disputou seus primeiros amistosos, conquistando vitórias expressivas: 6 a 0 no Sub-17 e 7 a 0 no Sub-15, ambos contra o Ipatinga.

Com uma reestruturação total na gestão interna desde o final do ano passado, o clube mineiro agora conta com Sandro Queiroz como gerente de futebol. Afinal, após um trabalho bem-sucedido nas divisões de base do Ceará, o profissional enfrenta seu primeiro grande desafio na região Sudeste do país.

“Já estamos no segundo mês de trabalho e as expectativas são as melhores possíveis. Chegamos ao Coimbra com o objetivo de alterar o perfil dos atletas que tínhamos, trazendo mais força aliada à técnica para o nosso elenco. Precisamos de jovens com essas qualidades equilibradas para não apenas atender ao mercado, vendendo jogadores para grandes clubes do Brasil e do mundo, mas também para garantir a competitividade necessária para que o Coimbra entre nas competições com reais chances de conquistar títulos”, afirma o dirigente.

Assim, o Coimbra aguarda a definição de seu adversário na Copa do Brasil Sub-17, além do calendário das competições de base em Minas Gerais. Na categoria profissional, o clube só disputará a terceira divisão do Campeonato Mineiro em 2025, no segundo semestre.

