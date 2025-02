Autor de um gol e uma assistência, Sanchez celebra classificação antecipada do Volta Redonda

O Volta Redonda, assim como o Flamengo, são as únicas equipes que se classificaram antecipadamente para as semifinais do Campeonato Carioca. Com os mesmos 20 pontos, o Rubro-Negro chega como líder na última rodada por conta dos critérios de desempate.

A classificação do Voltaço se confirmou após a vitória por 3 a 1 diante do Sampaio Corrêa no último domingo (16). Com um gol e uma assistência, o lateral-esquerdo Sanchez foi o grande nome do jogo.

“Essa classificação diz muito sobre o quanto nos preparamos e estamos buscando grandes resultados. Nossa equipe vem de bons resultados e mostra a competência da presidência, comissão técnica e nós jogadores”, disse o lateral.

Sobre o gol, seu primeiro no ano, e a assistência, a segunda da temporada, Sanchez falou que, mesmo não sendo atacante, é sempre importante estar balançando as redes.

“Realmente, não somos cobrados em fazer gols, mas é sempre bom marcar e principalmente quando isso é uma característica que gera destaque, como tenho essa facilidade no último terço, marcar gols vai sempre evidenciar essa minha qualidade”.

A partida entre Volta Redonda e Boavista acontece às 16h deste domingo (23), no Eucyzão.

