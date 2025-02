??rbitro polêmico é afastado na Espanha por denúncia de conflito de interesses

O árbitro José Luis Munuera Montero, que teve atuação polêmica recente na Espanha, foi afastado dos gramados por tempo indeterminado. Isso porque decisões controversas na partida entre Real Madrid e Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, o colocaram sob os holofotes. Com a repercussão, ele passou a ser alvo de acusações por promover conflito de interesses. Desta forma, a Real Federação Espanhola de Futebol e o Comitê Técnico de Árbitros preferiram afastá-lo até o fim das investigações como uma postura preventiva.

Assim, todos os indícios foram enviados ao departamento jurídico e ao departamento de conformidade da Cidade do Futebol. Apesar disso, a alegação é que representa somente uma formalidade e não uma acusação.

Detalhes das queixas

As denúncias se apoiam na possível conexão de José Luis Munuera Montero com a empresa “Talentus Sport”. Afinal, ele supostamente seria o proprietário da companhia, que tem relações profissionais com a La Liga, a Uefa, a Federação Espanhola e clubes como Manchester City, Aston Villa e PSG.

Após a repercussão das acusações, Manuera Montero excluiu todos os registros que o ligavam a “Talentus Sport”. Um exemplo disso foi a citação da empresa em seu perfil no LinkedIn, que o juiz também apagou. A denúncia se baseia em um possível desrespeito ao código de ética pelo qual árbitros e dirigentes se orientam.

Os juízes precisam assinar contratos de exclusividade como uma das exigências. Tal cenário não impossibilita que sejam donos de ações de empresas. O inquérito tem como foco averiguar se houve uma incompatibilidade, já que ocorreu a concordância com a modificação nos estatutos da federação, na última assembleia em 10 de fevereiro. A alteração impede que os personagens do muno do futebol não podem ter relações comerciais com a entidade que gerencia o futebol na Espanha.

Polêmica do árbitro na Espanha

José Luis Munuera ganhou notoriedade no empate entre Real Madrid e Osasuna pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, no último sábado (15). Na oportunidade, ele apresentou o cartão vermelho ao meio-campista Jude Bellingham, de maneira questionável, aos 39 minutos do primeiro tempo. A partir disso, ele passou a sofre ataques e ameaças em suas redes sociais.

José Luiz entendeu que o camisa 5 teria o insultado ao reclamar de uma decisão. Contudo, o treinador Carlo Ancelotti e o próprio Bellingham garantem que não houve qualquer tipo de ofensa e trata-se de um hábito do uso de expressões que adquiriu em seu país natal, a Inglaterra.

