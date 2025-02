Membros da comissão técnica da Seleção acompanham treino de Neymar no Santos

O treino do Santos, nesta terça-feira (18), contou com a presença de dois membros da comissão técnica da Seleção. A intenção da dupla é monitorar e entender a evolução física de Neymar. Na atividade no CT Rei Pelé, o preparador físico Celso Rezende e o fisiologista Guilherme Passos observaram a atividade do jogador.

Recentemente, o técnico Dorival Júnior e Lucas Silvestre estiveram presentes no jogo do Santos para ver a atuação do camisa 10. Neymar deve ser convocado para os próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Além das observações aos jogadores que atuam no Brasil, a comissão técnica da Seleção também planeja acompanhar atletas que atuam na Europa.

O grupo comandado por Dorival Júnior terá dois jogos em março. No dia 20, o Brasil enfrentará a Colômbia em solo brasileiro. Em seguida, no dia 25, a Seleção Brasileira encara a Argentina fora de casa.

Até o momento, Neymar atuou em quatro partidas pelo Santos, com um gol e uma assistência. Por enquanto não está em forma ideal, porém é um jogador importante. No entanto, a cada partida o craque mostra em pouco tempo de retorno, que é a maior esperança ofensiva de Caixinha, com muita movimentação, distribuição de jogadas e passes precisos.

