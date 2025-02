Santos x Noroeste: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Noroeste nesta quarta-feira (19/02), às 19h15, na Vila Belmiro, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O Peixe reassumiu a liderança do Grupo B na última rodada e agora precisa somar mais três pontos para ficar cada vez mais próximo do mata-mata do Estadual. Já o time de Bauru não tem mais chances de classificação, mas é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e precisa vencer para evitar o descenso.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como chega o Santos

O técnico Pedro Caixinha terá um reforço importante para o embate. Afinal, o zagueiro Luan Peres cumpriu suspensão automática contra o Água Santa e deve retornar ao time titular. Já no ataque, Tiquinho Soares deve recuperar seu espaço como homem de referência. Assim, Thaciano deve voltar ao banco de reservas. Em contrapartida, Hyan e Souza seguem no departamento médico e são os únicos desfalques do Peixe. Por fim, Neymar deve novamente ser titular, sendo sua terceira partida consecutiva começando desde o início e sendo a grande esperança da equipe. O Santos lidera o Grupo B com 11 pontos, mas tem a mesma pontuação do Guarani e do RB Bragantino, com a Portuguesa na cola com 10 pontos.

Como chega o Noroeste

Já o time de Bauru briga diretamente contra o descenso. Afinal, com sete pontos somados até aqui, a equipe tem mais pontos apenas Inter de Limeira e Água Santa neste momento, sendo que os dois de piores campanhas acabam rebaixados. Para esta partida, o técnico Allan Aal nõ poderá contar com Vitinho e Luizão, que estão lesionados e fora de combate. Além disso, Felipe Alves e Pedro Felipe estão pendurados e precisam ter atenção redobrada para atuar na última rodada do Paulistão.

SANTOS X NOROESTE

Campeonato Paulista – 11ª Rodada

Data e horário: 19/2/2025, às 19h15

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano (Soteldo), Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

NOROESTE: Felipe Alves; Maycon, Rodolfo Filemon e Carlinhos; Cicinho, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Pedro Felipe e Carlão. Técnico: Allan All

Árbitro: (Não informado)

Assistentes: (Não informado)

VAR: (Não informado)

