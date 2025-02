São Raimundo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio enfrenta o São Raimundo pela primeira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (19), no estádio Flamarion Vasconcelos - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

O Grêmio vai fazer a sua estreia na Copa do Brasil em confronto com o São Raimundo, de Roraima, nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília). O embate será válido pela primeira fase do torneio e ocorre no Estádio Flamarion Vasconcelos, também conhecido como Canarinho, em Boavista, a capital roraimense.

Diferentemente das edições anteriores, houve uma modificação no regulamento da Copa do Brasil de 2025. Com isso, a classificação ocorre em jogo único e o clube que está melhor posicionado no ranking da CBF não tem mais a vantagem do empate. Portanto, se houver empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida em disputa de pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do serviço de streaming Amazon Prime Video.

Como chega o São Raimundo

O Tufão da Colina vai para somente o seu quarto compromisso na temporada, ou seja, em um ritmo mais lento que o Imortal. Isso porque o Campeonato Roraimense ainda não começou, pois houve adiamento dos jogos. Até aqui, a equipe somente disputou a Copa Verde, torneio em que demonstra bom rendimento. Afinal, o São Raimundo venceu o Trem do Amapá, depois empatou com o Remo e surpreendeu o adversário nos pênaltis. Por último, levou a melhor sobre o Amazonas e se classificou para a quarta fase.

Como chega o Grêmio

O Imortal não teve esforço no Campeonato Gaúcho e assegurou sua classificação antecipada para a fase de mata-mata do torneio, além de ser dono do melhor ataque da competição. Assim, o Grêmio viaja para o duelo com o São Raimundo com as atenções divididas nas semifinais do Estadual. Nesta etapa, vai enfrentar o Juventude em dois jogos.

A partida de ida vai ocorrer no próximo sábado (22), na Arena. Como o Jaconero teve a melhor campanha na primeira fase do torneio, vai ter a vantagem de decidir a vaga na final em casa. Gustavo Quinteros preservou a maior parte dos seus titulares no último compromisso da equipe, quando venceu o Ypiranga. Portanto, a tendência é a de que use força máxima em sua estreia na Copa do Brasil. Além disso, dois dos seus últimos reforços têm condições de estrear: o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o atacante Francis Amuzu.

SÃO RAIMUNDO-RR X GRÊMIO

1ª fase da Copa do Brasil

Data e horário: 19/02/2025 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Flamarion Vasconcelos, o “Canarinho”, em Boavista (RR)

SÃO RAIMUNDO: Carlos Henrique; Guigui, Vera Cruz, Luã, Maicon; Jeff Silva, Belão, Felipe; Guilherme, Ygor e Railson. Técnico: Chiquinho Viana.

GRÊMIO: Volpi; João Pedro, Ely, Jemerson, Viery (Lucas Esteves); Cuéllar, Villasanti; Edenilson, Cristaldo, Aravena (Amuzu); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: –

