Atlético supera retranca do Tocantinópolis e avança na Copa do Brasil

O Atlético avançou para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Tocantinópolis por 2 a 0 nesta terça-feira (18), no Estádio João Ribeiro, em Tocantins. De pênalti, aos 41 minutos do segundo tempo, Hulk abriu o placar. Aos 50, Rony marcou seu primeiro gol com a camisa do Galo e decretou a classificação.

Com o resultado, o Galo chegou à marca de 100 vitórias no torneio. Agora, o time comandado por Cuca vai aguardar o vencedor de Independência-AC x Manaus, que se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h (de Brasília).

Atlético com a bola, e Tocantinópolis na retranca

O Galo controlou a partida na primeira etapa. Iniciou o confronto com bastante posse de bola, mas encontrou dificildades para furar a retranca do Verdão do Norte, que fechou o time com uma linha de cinco. Apesar disso, a primeira grande chance foi dos donos da casa, com Pedrão, que pegou sobra na entrada da área, bateu colocado e viu a bola passar perto da trave. Scarpa tentou marcar para o Alvinegro aos 29, após receber bola em cobrança de escanteio, avançar e bater cruzado para fora. Aos 37, uma grande chance para os visitantes, com Rony. O atacante foi acionado por Scarpa, invadiu a área, mas ao sair cara a cara com o goleio, o defensor levou a melhor.

Rony marca seu primeiro gol com a camisa do Galo

Logo aos cinco minutos, o Galo chegou com Alan Franco. Na jogada, Hulk fez o pivô na entrada da área para o volante finalizar, mas o goleiro espalmou para escanteio. Assim, o Alvinegro seguiu na pressão e, por outro lado, os donos da casa seguiram retrancados. Então, aos 18 minutos, Rony teve uma grande chance para os mineiros. O atacante recebeu a bola dentro da área, ajeitou e finalizou em cima do goleiro adversário.

Aos 37, mais uma chance do camisa 33. Dessa vez, Hulk levantou na área para Rony tentar o cabeceio, que parou nas mãos de Jefferson. Mas aos 42, enfim, saiu o primeiro gol da partida. Rony sofreu falta dentro da área e, assim, Hulk cobrou o pênalti para abrir o placar. Por fim, o camisa 7 fez boa jogada pela direita, cruzou para Caio Paulista, que evitou a saída de bola e jogou nos pés de Rony, que completou para o gol.

Agora, o time mineiro vai virar a chave para o Estadual, onde enfrenta o Tombense no próximo sábado (22), às 19h (de Brasília), na Arena do Jacaré, pela volta da semifinal do torneio. Aliás, no primeiro duelo, o Galo venceu por 2 a 0 no Mineirão.

Por outro lado, o eliminado Tocantinópolis vai focar no Campeonato Tocantinense, onde ocupa o quarto lugar na tabela. Assim, pela quarta rodada, vai encarar o Capital também no sábado, às 19h.

Tocantinópolis 0x2 Atlético-MG

1ª fase da Copa do Brasil 2025 – jogo único

Local: Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO)

Data e horário: terça-feira, 18/02/2025

Tocantinópolis: Jeferson; Magnum, Pedrão, Erivelton, Gustavo Cutrim (Marcos Eduardo, 21’/1ºT) e Rodriguinho (Marquinhos Bala, 29’/1ºT) ; Kamdem, Bideli e Rian (Chaparral, 27’/2ºT); Alan Maia e Daivison (André Cunha, 27’/2ºT). Técnico: Reginaldo França

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana (Bernard, 32’/2ºT); Gabriel Menino (Rubens, no intervalo), Franco (Caio Paulista, 24’/2ºT) e Scarpa; Deyverson (Hulk, no intervalo), Cuello (Igor Gomes, 28’/2ºT) e Rony. Técnico: Cuca

Gols: Hulk, 42’/2ºT (0-1); Rony, 50’/2ºT (0-2)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Renan Aguiar Costa e José Moracy Silva

VAR: Não há nas duas primeiras fases da Copa do Brasil

Cartão amarelo: Pedrão, Magnum (TCP); Gustavo Scarpa (CAM)

Cartão vermelho: ——–

