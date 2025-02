Após imbróglio, Lorran fica fora da lista do Flamengo para a Libertadores sub-20

O meia-atacante Lorran, do Flamengo, está fora dos inscritos da equipe para a Libertadores sub-20. Afinal, o Rubro-Negro inscreveu 20 jogadores sem a presença do jovem de 18 anos, que ficou perto de acertar com o CSKA-RUS.

Após o imbróglio com os russos, o jogador foi reintegrado aos treinamentos do sub-20 nesta terça-feira (18). Mesmo assim, porém, segundo o “ge”, não foi chamado pelo técnico Cléber dos Santos para a disputa da competição.

LEIA MAIS: Ex-Flamengo faz declaração polêmica sobre gramado sintético: ‘Ortopedista gosta’

O Rubro-Negro viajará no dia 26 ao Paraguai, onde ocorre a Libertadores deste ano. Atual campeão, o Flamengo estreia no dia 1º de março, contra o Olimpia-PAR. A equipe está no Grupo A, ao lado de O’Higgins-CHL e Danubio-URU, além dos citados uruguaios.

Entenda o caso

O Flamengo estava perto de concretizar a venda de Lorran ao CSKA. No entanto, o clube russo não enviou o documento assinado e, por isso, o jogador não embarcou na manhã do último domingo (16) para o país. Horas depois, o Rubro-Negro recebeu o documento informando o fim das negociações.

A tendência é que o staff de Lorran e o Flamengo continuem buscando uma transferência ainda nesta janela. O Flamengo, aliás, chegou a oferecer um plano de carreira ao jovem, envolvendo um empréstimo a um clube de Portugal sem opção de compra para que ele ganhasse experiência. Porém, o jogador recusou os termos.

O jogador de 18 anos atuou pelo Flamengo em 35 jogos, com dois gols e três assistências desde que se profissionalizou, em 2023. Em agosto do ano passado, o Fla, aliás, renovou o contrato do jovem até o fim de 2029.

Confira a lista do Flamengo para a Libertadores sub-20

Goleiros: Lucas Furtado (19 anos) e Caio Barone (18 anos)

Laterais: Daniel Sales (18 anos), João Carbone (20 anos), Antônio da Silva (18 anos), Gusttavo de Sousa (19 anos)

Zagueiros: Iago (19 anos), João da Matta (18 anos), Felipe Vieira (20 anos)

Volantes: Rayan Lucas (20 anos), Pablo Lúcio (17 anos), Fabiano Henrique (19 anos), João Alves (19 anos)

Meias: Guilherme Gomes (19 anos) e Joshua (17 anos)

Atacantes: Felipe Tereza (19 anos), Wallace Ian (20 anos), Shola (19 anos), Jorge Mora (18 anos) e Filipe Lima (19 anos).

Técnico: Cléber dos Santos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.