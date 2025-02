Hulk explica motivo de iniciar no banco e celebra classificação do Atlético

Com Hulk abrindo o caminho da vitória, o Atlético-MG garantiu uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao bater o Tocantinópolis por 2 a 0 nesta terça-feira (18), no Estádio João Ribeiro, em Tocantins. O camisa 7, que entrou apenas no intervalo, comentou sobre a escolha do técnico Cuca e analisou a partida.

“Sobre a questão de ter iniciado no banco, foi opção do professor, a gente conversou, claro, e achou que seria melhor entrar com o Dayverson ali, porque é um jogador mais de bola aérea. A gente esperava que ia ser isso. Primeiro, a gente tentou bastante bola aérea, erramos alguns cruzamentos, mas era a nossa ideia, o campo dificultava muito de jogar, até natural. Serve para a adaptação do gramado no segundo tempo, tanto é que teve menos erros que no primeiro”, iniciou o atacante.

“Então fico feliz por ter entrado bem e ter ajudado a nossa equipe a conseguir o objetivo da classificação. Um jogo bastante difícil, com um estádio muito difícil de jogar e uma equipe bem treinada”, finalizou Hulk, atacante do Atlético, em entrevista ao Premiere.

Agora, o time mineiro foca no Campeonato Estadual, onde enfrenta o Tombense no próximo sábado (22), às 19h (horário de Brasília), na Arena do Jacaré, pela partida de volta da semifinal do torneio. Aliás, no primeiro confronto, o Galo venceu por 2 a 0 no Mineirão.