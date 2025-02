André Silva valoriza oportunidades no São Paulo e celebra encaixe com referências do elenco

O atacante André Silva valorizou as oportunidades neste começo de temporada sob o comando do técnico do São Paulo, Luis Zubeldía. Em boa fase após anotar dois gols nos últimos cinco jogos do Tricolor, o jogador festejou o entrosamento com Oscar e Lucas Moura, as grandes referências técnicas do elenco.

“Nesse início de temporada, ao ter recebido mais minutos, tenho sentido a confiança do treinador comigo, para podermos ajudar o São Paulo juntos. É um cara (Zubeldía) bastante enérgico, conversa bastante com a gente, nos dá a liberdade de falar sobre o jogo, agrega muito. Todo o trabalho, principalmente de um treinador, requer tempo”, disse o atleta nesta terça-feira (18), em entrevista à TV Gazeta.

Zubeldía assumiu o Tricolor no ano passado pouco depois do Campeonato Paulista e convive com críticas em decorrência das atuações do time aquém do esperado neste começo de temporada.

“O grupo é fantástico, está bem fechado para aquilo que vem nesse ano. A expectativa é sempre boa, quem está dentro de um clube com essa grandeza tem que estar sempre sonhando com coisas grandes. O Oscar é um cara que eu gosto de jogar perto, por ser um cara do último passe para mim. Lucas também, que tem um passe maravilhoso para o atacante fazer gol, então tem sido muito bacana poder desfrutar com eles”, acrescentou o atacante de 27 anos.

André Silva tem nova chance nesta quarta

André Silva soma nove partidas na temporada atual, três delas como titular, e balançou as redes em três ocasiões. Desde que chegou ao clube em março de 2024, ele disputou 52 partidas com a camisa são-paulina. Ao todo, são 11 gols e três assistências.

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe a Ponte Preta no Morumbis, pela 11ª rodada do Estadual. Com a classificação para as quartas de final já assegurada, a equipe busca os três pontos diante da Macaca para confirmar o primeiro lugar do Grupo C.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.