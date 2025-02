Vasco deslancha no segundo tempo, vence o União-MT e avança na Copa do Brasil

O Vasco estreou com o pé direito na Copa do Brasil-2025. Nesta terça-feira (18), fez 3 a 0 no União-MT, se garantindo na segunda fase, onde enfrenta Barcelona (RO) ou Nova Iguaçu. Vegetti, o “estreante” Rayan e Hugo Moura fizeram os gols do jogo – todos no segundo tempo. Não fosse a grande atuação do goleiro Fernando, o estrago poderia ter sido maior.

Afinal, o União Rondonópolis disputaria a Série D do Brasileirão, mas desistiu por problemas financeiros. Não à toa, vendeu o mando do jogo para o estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), abrindo mão de jogar no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, no Mato Grosso.

Primeiro tempo

Jogando com apenas dois volantes e quatro jogadores mais ofensivos, o Vasco começou com tudo. Em jogada de Coutinho após disparo de Paulo Henrique, o camisa 11 cruzou na cabeça de Vegetti, que perdeu um gol feito logo com 8′.

Aos 13′, foi a vez do próprio Coutinho experimentar em boa jogada trabalhada pela direita. Ele dominou na área, cortou o zagueiro e chutou cruzado para uma linda defesa de Fernando Nunes. O Vasco seguia com tudo. Fernando precisou trabalhar novamente em voleio espetacular de esquerda (pé ruim) de Vegetti. O lance veio em boa triangulação pelo meio, com a jogada terminando em Piton, que fez cruzamento certeiro para o Pirata. Foi por pouco.

Após essa sequência inicial de ataques, que durou cerca de 25′, o Cruz-Maltino não conseguia mais encontrar espaços na frente. A torcida, então, começou a dar sinais de queixa, vaiando os passes para trás.

Segundo tempo

Na volta após o intervalo, o técnico Fábio Carille promoveu a entrada de Tchê Tchê para a vaga de Mateus Carvalho, um dos que a torcida pegava no pé. Mas, logo aos 2′, a reclamação virou festa, quando Vegetti sofreu pênalti. Ele levou um chute de Bennê, sendo derrubado na entrada da área. O próprio camisa 99 cobrou com perfeição, tirando Fernando da foto.

Coutinho se animou com o gol, tentando dois chutes de fora da área, algo pouco explorado desde seu retorno, apesar de uma de suas principais características. Ambas para fora, porém, ainda que para aplausos dos torcedores. Carille mexeu novamente, colocando Rayan (estreando no ano) e Jean David a campo, sacando os “pontas” Alex Teixeira e Zuccarello.

O volume do Vasco passou a crescer, com o segundo gol amadurecendo a cada minuto. Foi só uma substituição de luxo ocorrer que o tento do alívio veio: Payet entrou na vaga de Coutinho e, logo em sua primeira jogada, deixou o zagueiro falando sozinho e cruzou rasteiro para Rayan. O camisa 77, recém-campeão do Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira, mandou de primeira, dobrando a vantagem vascaína. Ainda deu tempo para nova assistência de Payet. Hugo Moura deu sorte, a bola ficou em seu pé na meia-lua e, de lá, morreu no fundo do gol, com violência. Agora é segunda fase para o time de São Januário.

Próximos passos

O Vasco agora enfrenta o Botafogo pela decisiva rodada da Taça Guanabara. É no domingo (23), ainda com horário a definir pela Ferj. Se vencer, o Cruz-Maltino estará perto de garantir vaga, que não depende de si, já que o Fluminense ainda pode ultrapassar o Gigante da Colina. Já na próxima fase da Copa do Brasil, a equipe encara o vencedor de Barcelona (RO) e Nova Iguaçu, que se enfrentam na quarta-feira (26).

Já o União se despede da competição, mas segue vivo em outras duas. Disputa as quartas de final do Campeonato Mato-Grossense contra o Nova Mutum, no sábado (22), fora de casa. Depois, resolve sua vida na Copa Verde contra o Goiás – perdeu a ida por 2 a 0, em casa. Este jogo se dá na quarta.

UNIÃO-MT 0 x 3 VASCO

1ª fase da Copa do Brasil-2025 – jogo único

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Data e horário: terça-feira, 18/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

UNIÃO-MT: Fernando Nunes; Arthur Amorim (Geandro, 14’/2ºT), Bennê, Márcio Luiz (Alan Abdala, 22’/2ºT) e Iury; Carlão, Nathan e Gionnotti; Ikson (Marabá, 18’/2ºT), Vitinho (Cauã, 18’/2ºT) e Gabriel Bigode (Joel, 14’/2ºT). Técnico: Leandro Sena.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma, 38’/2ºT), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Tchê Tchê, intervalo) e Coutinho (Payet, 32’/2ºT); Alex Teixeira (Jean David, 20’/2ºT), Zuccarello (Rayan, 20’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Gols: Vegetti, 3’/2ºT (0-1); Rayan, 37’/2ºT (0-2); Hugo Moura, 45’/2ºT (0-3)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Não há nas duas primeiras fases da Copa do Brasil

Cartões Amarelos: Joel (UNI); Zuccarello (VAS);

Cartões Vermelhos: –

