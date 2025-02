Carrillo admite favoritismo do Corinthians e alerta: ‘Não podemos sofrer gols’

O Corinthians entra em campo para começar sua jornada dentro da fase preliminar da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (19), o Timão enfrenta o Universidad Central, da Venezuela, em Caracas.

Com a melhor campanha do Campeonato Paulista e um embalo vindo desde o final da última temporada, o Timão é favorito para o duelo na capital venezuelana. O meia André Carrillo sabe da vantagem que o Corinthians possui, e acredita que o time deve se impor desde o começo, além de ter atenção na defesa.

“Estamos em uma equipe grande e tentaremos fazer um grande jogo. Defensivamente, precisamos estar bem posicionados, ofensivamente vamos tentar criar o máximo de chances. Não podemos sofrer gols aqui, os gols contam muito. Sabendo que somos favoritos, temos que mostrar em campo desde o começo”, afirmou o peruano.

Apesar do bom desempenho no estadual, o Corinthians sabe que agora vai para uma outra competição. É o que prega Ramón Díaz, com o aval do jogador peruano. Além disso, Carrillo exaltou a confiança da equipe no momento e reforçou a atenção defensiva.

“Torneios são diferentes, concordo com o que o Ramón disse. O principal detalhe é não sofrer gols. Se não sofrermos gols, sabemos que vamos fazer gols aqui ou no jogo de volta. Não podemos sofrer gols. O time está confiante, sabemos que estamos em boa fase, estamos juntos com o torcedor. Temos que tentar não cometer erros, se conseguirmos, estaremos próximos da vitória”, ressaltou.

