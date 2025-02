Negociação com Botafogo tem reviravolta, e Vasco Matos segue no Santa Clara

Quando tudo parecia certo para que Vasco Matos fosse o novo treinador do Botafogo, uma reviravolta mudou de vez o panorama das negociações. Afinal, nas primeiras horas da desta quarta-feira (19), o Santa Clara, de Portugal, anunciou a extensão do contrato do comandante até 2027. A informação é do portal “Uol”.

Apesar de estar animado com a possibilidade de ingressar no futebol brasileiro, o treinador não terá essa oportunidade no momento. Isso porque o Alvinegro não conseguiu dar garantias de que o técnico pudesse exercer seu cargo em nível máximo, em torneios como a Libertadores.

Diante disso, a licença mais alta de Vasco é a A da UEFA, um nível abaixo da UEFA Pro, que acaba sendo equivalente à Conmebol Pro. Em outras palavras, este é um pré-requisito da entidade sul-americana para que técnicos participem de seus torneios de clubes.

Além disso, o profissional não gostou de ouvir propostas de alterações de última hora ao acordo já estabelecido anteriormente. Antes disso, o Botafogo havia oferecido ao português um vínculo de dois anos. Inclusive, John Textor havia comunicado ao Santa Clara que pagaria a multa rescisória de 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões, na cotação atual).

Vale lembrar que o clube está sem treinador desde a saída de Artur Jorge. Além de Vasco, outros nomes foram cogitados como André Jardine, Tata Martino, Rafa Benítez, Tite e Roberto Mancini.

???????????????????? ???????????????????? ????????????? 2027! ????? Que venham mais jornadas repletas de conquistas, dedicação e muita #PaixãoPelosAçores pic.twitter.com/zB8GN5e7wU — cd.santaclara (@CD_SantaClara) February 19, 2025

Por fim, a equipe carioca viaja nesta quarta-feira (19) para Buenos Aires, na Argentina, onde enfrenta o Racing no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Quem irá comandar o time é o interino permanente Cláudio Caçapa, que voltou ao clube na última semana e assumiu o lugar de Carlos Leiria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.