São Paulo tem dívida de luvas e direito de imagem com parte do elenco

A diretoria do São Paulo tenta acelerar a quitação de dívidas que possui com o elenco em relação a salários atrasados. O Tricolor teria valores relativos a algumas luvas de jogadores, além de um mês de atraso em direitos de imagem de uma parcela do plantel e ainda a premiação combinada com o elenco em 2024, para acertar com os atletas.

A dívida não chega em R$10 milhões. Contudo, o São Paulo teve problema em seu fluxo de caixa e não recebeu alguns pagamentos que eram esperados. A diretoria chegou a confirmar que os valores, principalmente da premiação do Brasileiro do ano passado, seria pago no começo do ano. Entretanto, o dinheiro não caiu. Casares já se reuniu com os líderes do elenco para cravar que o pagamento estaria sendo realizado em breve.

Em relação a salários, o São Paulo garante ter o pagamento 100% em dia. Além disso, o Tricolor vem priorizando os jogadores que estão no elenco, deixando pagamentos combinados com atletas que já foram embora, para depois.

A diretoria afirmou que esperava zerar todos os valores de 2014 até o dia 31 de janeiro. A intenção era pagar todas as dívidas com o dinheiro que entraria na venda de jogadores, como de Welington, para o Southampton, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, para o Bahia e Wellington Rato, para o Vitória. Contudo, a quantia demorou para cair nos cofres do São Paulo.

Enquanto a diretoria corre para pagar os débitos em aberto, os jogadores tem compromisso importante nesta quarta-feira (19/02). Afinal, o Tricolor encara a Ponte Preta, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. Uma vitória garante a equipe como líder do Grupo C, do Estadual.

