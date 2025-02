Fluminense busca regularizar Otávio e Everaldo para duelo contra o Bangu

O Fluminense terá pela frente um duelo decisivo com o Bangu pela última rodada da Taça Guanabara e pode ganhar três reforços no Maracanã. Assim, dois deles já estão no Rio de Janeiro e terão que ser regularizados para ficarem à disposição de Mano Menezes: Otávio e Everaldo. Lavega, por sua vez, chega em solo carioca nesta quarta-feira (19) depois de disputar o Sul-Americano sub-20 com o Uruguai.

Dessa forma, a dupla aguarda toda burocracia para os anúncios oficiais. Os nomes necessitam aparecer no BID da CBF até a próxima sexta-feira para que eles tenham condições de jogo. O atacante defendia as cores do Bahia e estufou a rede em três oportunidades neste início de temporada. Já o volante aparecia frequentemente entre os relacionados do Atlético-MG, do técnico Cuca.

Além disso, o regulamento do Carioca permite que “atletas inscritos até o penúltimo dia útil que antecede o início da respectiva rodada e cujo registro conste no BIRA, sem pendências, até o último dia útil que anteceder a respectiva partida”, podem participar dos jogos.

Uruguaio já está regularizado

Contratado no fim de dezembro, Lavega já está regularizado. Ele só não ficou à disposição por causa da disputa da competição continental de base, pelo Uruguai. Com a camisa celeste, ele foi capitão e teve destaque, mesmo a seleção terminando na quinta colocação.

Por fim, o Fluminense ocupa, no momento, a quinta posição com o mesmo número de pontos e saldo de gols que o Vasco, quarto colocado (14). O Tricolor necessita vencer o Alvirrubro e fazer mais saldo que o rival, que enfrenta o Botafogo, para ficar com uma das quatro vagas da semifinal do Carioca. O Madureira soma 15 pontos e se tropeçar para o Nova Iguaçu também pode facilitar a vida da equipe de Laranjeiras.

