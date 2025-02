Jatinho de Cristiano Ronaldo, avaliado em mais de R$ 435 milhões, fica preso em aeroporto

O jatinho Bombardier Global Express 6500 de Cristiano Ronaldo está impedido de deixar o aeroporto de Manchester até segunda ordem. Isso porque os engenheiros locais constataram um problema técnico na aeronave, que, portanto, só será liberada para seguir viagem após reparação. Sabe-se que o jato está na cidade desde a última sexta-feira, 14.

A aeronave de £61 milhões (R$ 436 milhões na cotação atual) apresentou rachadura em uma das janelas durante examinação, por isso permanece presa no local. Conforme mencionado, o jatinho só será liberado a partir da conclusão dos reparos necessários para segurança da viagem. Acredita-se que os engenheiros estão aguardando o envio da peça de reposição.

A reportagem do ‘The Sun’ ainda desconhece o motivo da chegada da aeronave em Manchester e tampouco consegue afirmar se o pouso ocorreu na presença do astro. Já a presença do jatinho no estacionamento tornou-se pública através de um post da conta oficial do aeroporto no ‘X’.

???????? pic.twitter.com/rfynSefv0F — Manchester Airport (@manairport) February 14, 2025

Jatinho de Cristiano Ronaldo

O jato preto fosco chamou atenção por sua imposição, mas principalmente pelos detalhes. A aeronave é personalizada com a marca CR7 e esboços de sua tradicional comemoração, não deixando dúvidas sobre o proprietário.

Sabe-se que o astro adquiriu o jato em janeiro deste ano, após a venda do avião Gulfstream G200 que havia comprado por 20 milhões de euros há 10 anos. O novo modelo comporta até 17 passageiros e pode alcanar até 956 Km/h – destacando-se entre os mais rápidos do mundo. A aeronave ainda possui áreas de lazer e suítes em seu interior.