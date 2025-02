Auxiliar retorna ao Fluminense após título do Sul-Americano Sub-20

O auxiliar técnico Thiago Kosloski se reapresentou ao Fluminense, nesta terça-feira (18/02), dois dias após conquistar o título do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, na Venezuela. Assim, o profissional fez parte da comissão do técnico Ramon Menezes, que viu a Seleção dar a volta por cima após péssima estreia e garantir uma vaga no Mundial da categoria.

“Primeiramente gostaria de agradecer ao Fluminense pela liberação e oportunidade de trabalhar durante esse período com a Seleção. A gente infelizmente começou mal o campeonato, perdendo para o nosso maior rival, da maneira que foi. Mas conseguimos, com muito trabalho e dedicação dos atletas, reverter a situação e colocar o Brasil no alto do pódio, que foi uma emoção indescritível para todos nós”, disse.

“Eu estava com muita saudade. Meu último jogo foi aquele contra o Palmeiras, então não falo com todo mundo pessoalmente desde então. Se Deus quiser vai ser um ano cheio de conquistas e vitórias. Que a gente dê esses presentes para a nossa torcida, que merece muito”, completou.

“O coração ficou dividido, principalmente quando começaram os clássicos. A internet pegava muito mal, mas eu tentei acompanhar os jogos do Fluminense da maneira que dava. A gente vem de bons resultados nos últimos jogos, algo que nos dá a condição de brigar pela classificação no último jogo contra o Bangu. É o que a gente vai tentar fazer com unhas e dentes, colocar o Fluminense na próxima fase”, concluiu.

