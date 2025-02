Ferj confirma horários da última rodada da Taça Guanabara

Última rodada do Campeonato Carioca acontecerá mais tarde em virtude do forte calor na cidade - (crédito: Foto: Úrsula Nery/Agência FERJ)

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) confirmou, nesta quarta-feira (19), os horários dos jogos da última rodada da Taça Guanabara. Assim, a entidade fez as alterações por pedido dos clubes, que demonstraram insatisfação com os jogos à tarde em virtude do forte calor que assola a cidade.

Essa mudança, aliás, passa também por um acordo com as detentoras dos direitos de transmissão, que precisarão montar um esquema em relação a suas grades de programação. Confira, assim, as datas e os horários dos jogos da 11ª e última rodada do Carioca.

Dessa forma, os duelos que definirão o campeão da Taça Guanabara acontecem no mesmo horário, às 19h (de Brasília), no sábado. Isso porque Flamengo e Volta Redonda brigam pela taça e enfrentam Maricá e Boavista, respectivamente.

Além disso, a definição das últimas vagas na semifinal do Estadual focaram para às 18h30 (de Brasília) do domingo. No momento, o Madureira soma 15 pontos, enquanto os rivais Vasco e Fluminense têm a mesma pontuação (14) e saldo de gols.

Jogos da 11ª (última) rodada da Taça GB

Sábado (22/02)

Flamengo x Maricá – 19h – Maracanã

Boavista x Volta Redonda – 19h – Elcyr Resende

Sampaio Corrêa x Portuguesa – 21h15 – Lourival Gomes

Domingo (23/02)

Vasco x Botafogo – 18h30 – São Januário

Fluminense x Bangu – 18h30 – Maracanã

Nova Iguaçu x Madureira – 18h30 – Jânio Moraes

