Santos defende invencibilidade de 33 anos contra o Noroeste

O Santos encara o Noroeste nesta quarta-feira (19/02), às 19h15, na Vila Belmiro, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O Peixe pode garantir uma vaga no mata-mata do Estadual nesta rodada com uma combinação de resultados. Para isso, o clube aposta no bom retrospecto que tem contra o time de Bauru em sua história.

Afinal, a última vez que o Santos perdeu para o Noroeste foi há 33 anos atrás. Na ocasião, derrota por 1 a 0, jogando em Bauru, pelo Campeonato Paulista de 1992. Desde então, as equipes se enfrentaram mais sete vezes e o Peixe venceu todas as partidas.

Contudo, também vale destacar que as equipes não se enfrentavam há 14 anos. A última vez que o Santos encarou o Noroeste, aconteceu pelo Campeonato Paulista de 2011. Jogando na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2 a 0, com gols de Zé Eduardo e Felipe Anderson. Depois disso,a equipe de Bauru acabou sendo rebaixada no Estadual e demorou para voltar à elite.

Além disso, em toda a história, são 55 partidas com 38 vitórias do Santos, 10 empates e apenas oito triunfos do Noroeste. São também 132 gols marcados pelo lado do Peixe e apenas 55 sofridos.

O Santos assumiu a liderança do grupo B na última rodada, após vencer o Água Santa. O Peixe pode garantir a classificação para as quartas de final do Paulistão nesta quarta. Para isso, precisa vencer o Noroeste e torcer para que dois dos outros três times da chave (Guarani, RB Bragantino e Portuguesa) sejam derrotados.

