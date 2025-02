NFL confirma retorno ao Brasil em 2025 com jogo do Chargers em São Paulo

Justin Herbert e o Los Angeles Chargers serão os mandantes do segundo jogo da NFL no Brasil, em setembro de 2025 - (crédito: AFP)

A NFL está de volta ao Brasil. Depois de fazer o primeiro jogo da história em solo verde-amarelo em setembro do ano passado, quando o campeão Philadelphia Eagles iniciou a campanha do título contra o Green Bay Packers, a liga anunciou, nesta quarta-feira (19/2), que fará outra partida no país em 2025. O Los Angeles Chargers foi o time designado para ser mandante do confronto da Semana 1 da temporada regular, em 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. O adversário ainda será definido.

"Após um primeiro jogo bem-sucedido e memorável no Brasil em 2024, estamos muito felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo, com o Los Angeles Chargers como time designado, dando continuidade a essa incrível história no mercado brasileiro", disse Luis Martinez, gerente geral da NFL Brasil.

O retorno ao Brasil é parte do projeto de expansão global da NFL. O país é dono da segunda maior base de fãs do esporte fora dos Estados Unidos, com 36 milhões de apaixonados, atrás apenas do México. Além disso, a primeira visita foi um sucesso, com mais de 45 mil presentes para acompanhar a vitória do Eagles sobre o Packers.

"Com a expansão do nosso calendário de entretenimento, estamos gerando milhares de empregos diretos e indiretos com cada evento. No ano passado, com apenas um jogo, tivemos um retorno econômico de US$ 60 milhões, e a expectativa é de um crescimento ainda maior este ano. Sem contar os benefícios para setores como hotelaria, taxistas, motoristas de aplicativos e toda a indústria da hospitalidade”, acrescentou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

O calendário do Chargers para 2025 ainda não foi definido, porém os adversários que o time enfrentará como mandante são os rivais de divisão Kansas City Chiefs, Denver Broncos e Las Vegas Raiders, além de Houston Texans, Indianapolis Colts, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings, Ou seja, a outra equipe que virá ao Brasil será uma destas.

"É uma honra representar a NFL mais uma vez em um palco internacional. Também é uma grande oportunidade para ajudar a expandir o esporte e levar a marca dos Chargers a milhões de fãs na América Latina. O Brasil é um dos países mais incríveis do mundo, vibrante, dinâmico e culturalmente diverso, e mal podemos esperar para sentir o calor e a paixão do povo brasileiro durante nossa visita”, compartilhou A.G. Spanos, presidente de operações comerciais dos Chargers.

O compromisso em São Paulo é o sexto na agenda internacional da temporada de 2025. A liga pode agendar até oito jogos no exterior a cada ano, e já estão na lista duas paradas em Londres, para partidas de Jets e Browns, uma em Berlim, com o Colts, e as primeiras partidas da história em Madri, na Espanha, e em Dublin, na Irlanda, com Miami Dolphins e o Pittsburgh Steelers como mandates, respectivamente. Em 2026, será vez de Melbourne, na Austrália, que irá receber o Los Angeles Rams.

A iniciativa de visitar outros países e continentes começou em 2007, quando Miami Dolphins e New York Giants mediram forças na Inglaterra. De lá para cá, 55 jogos de temporada regular já foram disputados fora dos Estados Unidos, incluindo partidas em Londres, Munique, Frankfurt, São Paulo, Cidade do México e Toronto.

O próprio Chargers não é passageiro de primeira viagem quando o assunto é entrar em ação longe de casa. A franquia já fez três partidas internacionais, sendo duas na Inglaterra e a outra no México.

O adversário do time de Los Angeles, assim como o horário da partida, serão anunciados no futuro próximo. Para torcedores interessados em mais informações e nos ingressos para o confronto, a NFL solicitou um cadastro no site oficial.