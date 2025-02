Alex Santana projeta estreia do Corinthians na Libertadores: ‘Vacilo pode ser fatal’

O Corinthians encara a Universidad Central, da Venezuela, nesta quarta-feira (19/02), às 21h30, no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase pré-eliminatória da Libertadores. O volante Alex Santana projetou o embate e pediu um alerta maior para os jogadores. Afinal, por se tratar de uma estreia em uma competição continental, ”qualquer vacilo pode ser fatal”.

“A Libertadores é uma competição muito dura. Na América do Sul, há um equilíbrio muito grande entre os clubes e todo mundo sabe as dificuldades do torneio, como viagens longas e desgastantes, climas complicados nos estádios, etc. Nós vamos começar a nossa trajetória nesta quarta e temos que tomar muito cuidado. Assim como nós, eles também querem passar de fase, e a gente precisa impor o nosso ritmo de jogo desde os primeiros minutos, sempre com muito respeito ao adversário”, disse Alex Santana, que prosseguiu.

“Nós estamos vivendo um momento positivo na temporada. Na verdade, desde o segundo semestre de 2024. Temos feito bons jogos e já garantimos a classificação antecipada no Paulista, que era nosso objetivo. Agora, a chavinha virou para a Libertadores, que é um torneio de tiro curto, mata-mata. Qualquer vacilo pode ser fatal e o nosso elenco é bem experiente e qualificado. Estamos bem focados e confiantes de que podemos fazer dois bons jogos e continuar a nossa caminhada na competição”, completou.

Aliás, em três participações nesta etapa do torneio, o Timão acabou eliminado antes da fase de grupo em duas oportunidades: em 2011, contra o Deportes Tolima, da Colômbia, e em 2020, contra o Guaraní, do Paraguai. Assim, a única classificação ocorreu em 2015, contra o Once Caldas.

