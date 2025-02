Juventude aproveita polêmica para valorizar gramado do Jaconi: ???Coisa Linda???

Foto aérea do Alfredo Jaconi, com o intuito de mostrar a qualidade do gramado do estádio do Alfredo Jaconi - (crédito: https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2025/02/Alfredo-Jaconi.jpeg)

O Juventude mostrou oportunismo ao se aproveitar do debate que ganhou repercussão nas redes sociais entre parte dos jogadores e determinados clubes. Alguns atletas fizeram campanha contra o uso de gramado sintético, enquanto agremiações que aderiram esta opção para seus estádios também se posicionaram.

Assim, o Jaconero fez uma publicação no X, antigo Twitter, em tom de descontração e ao mesmo tempo exaltar a qualidade de seu gramado natural. O clube gaúcho postou uma foto aérea do Estádio com a legenda “Gramado natural do Alfredo Jaconi é coisa linda demais”, valorizou as condições de seu campo que já recebeu elogios do técnico Abel Ferreira na última temporada.

A atual gestão do Juventude tem como uma das suas principais prioridades o investimento no gramado e na estrutura do estádio em geral. O clube ainda realizou novas reformas e manutenção de setores que sofreram maiores danos ao longo da temporada. Além disso, promoveu trabalhos de aeração, furação e corte vertical no local.

“Sabemos da exigência de uma competição como a Série A e, dentro daquilo que podemos oferecer, tentamos fazer o melhor. Isso se reflete nos cuidados com o gramado. O nosso entendimento é que trata-se de uma premissa básica de um clube de futebol,” detalhou o presidente do clube, Fábio Pizzamiglio.

Juventude comprova sua preocupação com a qualidade do gramado

Para o controle de qualidade, o clube indicou que conta com uma equipe de seis funcionários e uma agrônoma que presta consultoria e faz visitas periódicas que garantem o alto padrão mesmo em condições adversas.

“Aqui em Caxias temos um agravante considerável, que é a chuva e o frio intenso em muitas épocas do ano, mas temos conseguido encontrar caminhos para superar essas barreiras”, esclareceu o presidente do clube.

Gramado natural do Alfredo Jaconi é coisa linda demais ????? ???? Fernando Alves/ECJ #ECJ #Juventude pic.twitter.com/jI6HTqB5Yx — E.C. Juventude (@ECJuventude) February 18, 2025

O debate permanece em evidência após Neymar, Lucas Moura, Philippe Coutinho, Thiago Silva, Memphis Depay e outros jogadores do futebol brasileiro protestarem contra o uso de gramados sintéticos, presente em quatro estádios de clubes da série A atualmente.

“O futebol é natural, não sintético! Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste”, afirma a publicação.

Entre os clubes que já ou estão próximos de aderir ao gramado sintético, Atlético, Botafogo e Palmeiras rebateram a campanha dos jogadores. Apenas o Galo ainda não concluiu a instalação do campo na Arena MRV, assim como os outras duas agremiações contestou o argumento de que há um número maior de lesões no gramado sintético.

