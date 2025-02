Racing x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes do Racing e do Botafogo começam, nesta quinta-feira (20), a disputa da Recopa Sul-Americana. O confronto reúne os atuais campeões da Libertadores e da Sul-Americana de 2024. O jogo de ida será na Argentina, no El Cilindro, em Avellaneda. Já a volta no Rio de Janeiro, na próxima semana, no estádio Nilton Santos, casa do Glorioso.

Onde assistir

A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Como chega o Racing

Campeão inédito da Sul-Americana, o Racing busca mais um troféu para sua galeria. Além disso, quer se consolidar como “carrasco” dos brasileiros, já que eliminou o Cruzeiro em 2024 e agora enfrenta o Botafogo na final. No ataque, Maximiliano Salas e Adrián Martínez são as esperanças de gols.

Como chega o Botafogo

Ainda sem um técnico oficial, o Botafogo, assim como seu rival na final, busca uma conquista inédita. Após um início conturbado no Estadual e a derrota na final da Supercopa do Brasil para o Flamengo, o time quer virar a chave. Igor Jesus é a principal esperança de gols do Alvinegro e também de um bom resultado na Argentina e fazer uma final tranquila no Rio de Janeiro.

RACING X BOTAFOGO

RECOPA 2025 – PARTIDA DE IDA

Data e horário: 20/2/2025

Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda, Argentina

RACING: Gabriel Arias; Marco Di Cesare (Nazareno Colombo), Germán Conti e Santiago Quiros; Martinera, Juan Nardoni, Almendra e Gabriel Rojas; Santiago Solari, Maximiliano Salas e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas

BOTAFOGO: John; Vitinho, David Ricardo (Jair ou Danilo Barbosa), Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Matheus Martins e Igor Jesus. Técnico interino: Claúdio Caçapa

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

