A$AP Rocky, companheiro de Rihanna, avança à ‘fase final’ para compra de clube inglês

Inocentado dos crimes de agressão e disparo de arma de fogo, o rapper A$AP Rocky agora está livre para concluir a compra do Tranmere Rovers – clube de futebol da quarta divisão inglesa. O artista faz parte do consórcio que tem negociado, há cerca de seis meses, a aquisição de mais de 80% das ações do time.

Rakim Athelston Mayers, conhecido como A$AP Rocky, tem participado ativamente das tratativas com os donos do clube, Mark e Nicola Palios, junto aos representantes. Apesar do otimismo quanto ao desfecho da negociação, as conversas estavam travadas justamente devido ao julgamento do rapper, pai dos filhos de Rihanna. Acredita-se que as tratativas devam avançar consideravelmente nos próximos dias visto o veredito do caso judicial.

As informações da ‘Sky Sports’ ainda esclarecem os moldes da negociação. Caso o acordado se mantenha, o rapper se tornará proprietário de mais de 80% das ações do Tranmere Rovers por £ 15 milhões (aproximadamente R$ 89 milhões). Os investidores indonésios do Santini Group devem manter sua participação minoritária na equipe.

Tranmere Rovers

O clube atualmente pertence ao ex-chefe da Associação de Futebol, Mark Palios, que está no cargo desde 2014, e passa por momentos difíceis em sua história. Rebaixado à quarta divisão, a equipe figura na 22ª colocação da League Two – com 28 pontos em 93 disputados – e só fica à frente do Morecambe e Carlisle United.

A equipe inglesa não consegui se recuperar do baque do rebaixamento à terceira divisão do Campeonato Inglês, na temporada 2019/20, e luta contra o fim. Nesse sentido, a ideia do rapper é seguir uma linha semelhante a dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que compraram o Wrexham em 2020.

O clube do País de Gales passava por dificuldades severas quando foi comprado, bem como os ingleses atualmente. Acontece que o Wrexham conquistou dois acessos seguidos nos três primeiros anos após a aquisição e chegaram à terceira divisão no ano passado.

Julgamento de A$AP Rocky

O rapper acabou inocentado em julgamento em Los Angeles, nos Estados Unidos, por agressão com arma de fogo. Rakim Mayers era acusado de atirar contra seu ex-amigo Terell Ephron, mais conhecido como A$AP Relli, no dia 6 de novembro de 2021.

Os dois discutiam na Hollywood Boulevard quando o rapper supostamente apontou uma arma em direção à cabeça e ao estômago de Ephron. O acusador alegou ferimentos à mão, causados de raspão por uma das supostas balas, enquanto a defesa do artista afirmava se tratar de uma arma cenográfica – usada para interromper a briga.

