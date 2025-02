CBF tem intenção de participar do lucro dos clubes com placas de publicidade

CBF quer participar do lucro dos clubes com as placas de publicidades - (crédito: Foto: Carlos Mello/Jogada10)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou, na última terça-feira (18), um ofício aos clubes. A entidade revelou o desejo de participar dos contratos das equipes com as agências responsáveis pela comercialização das placas de publicidade dos jogos.

A entidade máxima do futebol brasileiro, afinal, não tem participação. Ou seja, clubes e empresas negociam diretamente os valores. Contudo, a Confederação Brasileira agora quer lucrar com a situação nas competições nacionais.

De acordo com a Lei Geral do Esporte, a CBF não poderá exercer tal prática. Afinal, os direitos de arena e os demais direitos comerciais dos eventos esportivos pertencem exclusivamente os clubes. Contudo, a CBF espera superar essa barreira por poder participar das negociações.

A entidade, aliás, acredita que pode ser organizadora do Campeonato Brasileiro pode participar dos negócios. Jogos da Libertadores, por outro lado, não estão incluídos, uma vez que a Conmebol controla a exibição de suas próprias marcas no espaço publicitário do gramado.

As placas estáticas, posicionadas à beira do campo durante as partidas, estão cada vez mais valorizadas pelas marcas que desejam visibilidade na indústria esportiva. A Brax domina o mercado na Série A e tem acordo com a maioria dos clubes de Série A.

