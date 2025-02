Seis vezes melhor do mundo, Marta completa 39 anos nesta quarta; relembre feitos

Rainha do futebol, Marta está completando 39 anos nesta quarta-feira (19). Ela, que ainda está em atividade pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos, acumula recordes e feitos na carreira. Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo seis vezes. Porém, cinco delas foram consecutivas, algo que até hoje nunca aconteceu. Ela recebeu a premiação em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. Messi, por sua vez, foi quem chegou mais perto em conquistar o troféu em sequência. Ele venceu em 2009, 2010, 2011 e 2012. Pela Seleção Brasileira, ela é a maior artilheira, tanto na equipe masculina quanto na feminina, com 116 gols. Assim, ela ultrapassou ninguém menos que Pelé, que balançou as redes 95 vezes com a Amarelinha. Além disso, com a Seleção Brasileira, Marta conquistou algumas medalhas: ouro nos Jogos Pan-Americanos, em 2003 e 2007, prata nas Olimpíadas de 2004, 2008 e 2024. E ainda levou o Brasil para a primeira final de Copa do Mundo feminina, em 2007. Na Copa do Mundo, aliás, Marta tem outros feitos: em 2019, ela se tornou a maior artilheira da história do torneio, superando Miroslav Klose (46), e também a primeira jogadora a marcar em cinco edições diferentes.

No entanto, não teremos mais a rainha atuando pela Seleção Brasileira. Com mais de 200 jogos pelo Brasil, Marta anunciou ano passado a sua aposentadoria da seleção.

Marta nasceu em Dois Riachos, em Alagoas, mas teve seu início no futebol no Rio de Janeiro, no Vasco – Aliás, a jogadora é declaradamente vascaína. Ela também tem passagens pelo Santa Cruz, Santos, Umea IK, Los Angeles Sol, FC Gold Price, Western New York. Tyreso, FC Rosengard e Orlando Pride.

Carreira de Marta

Seis prêmios de melhor jogadora do mundo (maior vencedora)

Maior artilheira da história das Copas do Mundo (17 gols)

Maior artilheira da história da seleção brasileira (122 gols)

Duas medalhas de prata nas Olimpíadas (2004 e 2008)

Duas medalhas de Ouro nos Jogos Pan-Americanos (2003 e 2007)

Cinco Copas do Mundo disputadas (2003, 2007, 2011, 2015 e 2019)

Cinco Olimpíadas disputadas (2004, 2008, 2012, 2016 e 2021)

2 títulos continentais (Libertadores 2009 e Liga dos Campeões 2003/04)

7 títulos de ligas nacionais (5 na Suécia e 2 nos Estados Unidos)

