Quatro reforços ficam à disposição para estreia do Grêmio na Copa do Brasil

O técnico Gustavo Quinteros passa a ter quatro dos seus últimos reforços à disposição para o primeiro desafio do Grêmio na Copa do Brasil. Assim, o comandante tem a possibilidade de promover a estreia do zagueiro Wagner Leonardo e do lateral-esquerdo Lucas Esteves, além dos atacantes Cristian Olivera e Francis Amuzu, no embate com o São Raimundo, nesta quarta-feira (19). Por outro lado, Luan Cândido não integrou a delegação que viajou para o compromisso em Roraima.

Neste cenário, o treinador vai ter a chance de iniciar a montagem do que consideraria o seu time ideal do Imortal para a temporada. A tendência é a de que Quinteros utilize Lucas Esteves e Francis Amuzu já entre os titulares. Em contrapartida, Wagner Leonardo e Cristian Olivera inicialmente devem ficar como opções no banco de reservas. A expectativa é de que o comandante argentino utilize as principais peças do elenco, já que as preservou na última partida, diante do Ypiranga.

Com isso, o técnico tem uma base formada de seu time titular, mas ainda com dúvidas na lateral esquerda e no ataque. A provável equipe é: Tiago Volpi, João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Viery (Lucas Esteves); Cuéllar, Villasanti, Edenílson, Cristaldo, Aravena (Amuzu); Braithwaite.

Quinto reforço do Grêmio vai passar por aprimoramento físico

Como o Tricolor Gaúcho divide as atenções com as partidas das semifinais do Estadual, há grandes chances de Quinteros optar por poupar seus 11 iniciais durante o jogo. O lateral-esquerdo Luan Cândido, que também pode atuar como zagueiro, foi a única contratação mais recente que permaneceu em Porto Alegre. Isso porque ele ainda não atuou na temporada. O planejamento do clube é colocá-lo em uma pré-temporada individual, pois precisa aprimorar a sua parte física.

O Grêmio enfrenta o São Raimundo, de Roraima, nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasíli), pela primeira rodada da Copa do Brasil. O duelo vai ocorrer no estádio Flamarion Vasconcelos, também conhecido como Canarinho, em Boavista, a capital roraimense.

Diferentemente das edições anteriores, houve uma modificação no regulamento da Copa do Brasil de 2025. Com isso, a classificação ocorre em jogo único e o clube que está melhor posicionado no ranking da CBF não tem mais a vantagem do empate. Portanto, se houver empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida em disputa de pênaltis.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Adriel, Gabriel Grando e Tiago Volpi

Laterais: João Lucas, João Pedro e Lucas Esteves

Zagueiros: Gustavo Martins, Rodrigo Ely, Jemerson, Viery e Wagner Leonardo

Volantes: Camilo, Cuéllar, Dodi, Edenilson e Villasanti

Meias: Franco Cristaldo e Miguel Monsalve

Atacantes: Francis Amuzu, André Henrique, Aravena, Arezo, Braithwaite e Cristian Olivera

