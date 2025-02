Internacional consulta possibilidade de contratar William, do Cruzeiro

O Internacional ainda não conseguiu fechar com um lateral-direito após a lacuna deixada depois da grave lesão que Bruno Gomes sofreu no joelho esquerdo. Este problema obrigou o Colorado a ir ao mercado em busca de uma peça e, depois de mapear alguns nomes, fez contato com um velho conhecido. Afinal, o clube gaúcho consultou as condições de uma possível volta de William, que atualmente defende o Cruzeiro, junto ao seu staff.

Posteriormente, a Raposa se posicionou sobre a possibilidade, mas a descartou, pois apontou que não tem o desejo de negociá-lo. Com isso, as conversas foram paralisadas. A relação entre os clubes sofreu um abalo nos bastidores, já que o dono da SAF do clube celeste, Pedro Lourenço, frequentemente faz cobranças públicas ao Inter envolvendo a negociação pelo atacante Wesley. A dívida gira em torno de R$ 3 milhões, oriunda de parcelas que deveriam terminar de ser pagas no ano passado.

A avaliação do clube celeste é que William é o titular absoluto da sua lateral direita. A chegada de Fagner por empréstimo nesta janela de transferências representa uma concorrência, mas o camisa 12 ainda segue como o dono da posição.

Internacional retoma contato com velho conhecido

O Inter voltou a ter interesse principalmente porque ele foi eleito o melhor jogador da sua posição última edição do Campeonato Brasileiro. William chegou até a ser alvo de críticas por parte da torcida do Cruzeiro nos últimos jogos, mas garante que está contente na equipe mineira.

Em um cenário adverso, o camisa 12 prometeu que vai seguir se esforçando e que não se sente ameaçado com a concorrência de Fagner. O seu contrato com o clube celeste é válido até o final de 2026. Há também um sentimento de gratidão por parte do atleta, pois frequentemente revela que a Raposa foi uma das poucas equipes que apostou em sua recuperação depois de sofrer graves contusões nos joelhos em 2020 e 2021.

Vale relembrar que o atleta iniciou a sua trajetória profissional nas categorias de base do Internacional e subiu ao time principal em 2014. Três anos depois, ele já era um dos destaques do Colorado, mas recusou a proposta de renovação contratual e se transferiu para o Wolfsburg, da Alemanha. Em algumas ocasiões, William admitiu que ainda tem o desejo de voltar a defender o clube que o revelou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.