Adversários na Champions e nos luxos! Quanto ganham e onde moram Ancelotti e Guardiola

O italiano Carlo Ancelotti, que comanda o clube espanhol, está em quarto na lista. De acordo com o L’équipe, ele ganha quase um milhão de euros por mês, ou seja, cerca de 11 milhões de euros brutos por temporada. Assim, possui um salário anual de aproximadamente R$70 milhões.

Assim, ele mora em uma mansão localizada em uma área residencial perto de La Moraleja, com valor em torno de 4,5 milhões de euros, ou seja, mais de R$25 milhões. O local tem um jardim e piscina, e conta com uma área esportiva e um amplo salão de jogos. Além disso, a residência tem um escritório, vários salões e até uma sala de troféus, que Ancelotti já mostrou em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlo Ancelotti (@mrancelotti)

Por outro lado, Guardiola, que comanda o clube inglês, é o técnico mais bem pago do mundo. Ele recebe cerca de 25 milhões de libras, o que equivale a aproximadamente 30 milhões de euros.

Recém divorciado, o espanhol mora em um apartamento de luxo em Salford avaliado em 3,2 milhões de euros, que fica localizado em uma seção privada de um hotel de 16 andares. Ele tem acesso a uma piscina coberta de 18 metros, spa requintado e sauna, além de uma academia 24 horas. Além disso, possui duas vagas de estacionamento privativas, portaria 24 horas, serviço de lavagem a seco e acesso a um lounge executivo privativo.

Partida pela Champions

Assim, dois dos cinco técnicos mais bem pagos do mundo se enfrentam novamente pela Champions League nesta quarta-feira (19). No primeiro confronto, a equipe comandada por Ancelotti levou a melhor e venceu de virada por 3 a 2. Dessa forma, a equipe de Guardiola precisa vencer com um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.