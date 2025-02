Santos inscreve filho de Robinho no Campeonato Paulista

O Santos inscreveu o atacante Juninho, filho do ex-jogador Robinho, no Campeonato Paulista. O jovem de apenas 17 anos pode ser relacionado para o duelo contra o Noroeste nesta quarta-feira (19/02). O embate acontece às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11° rodada do Campeonato Paulista.

Juninho está na lista B, espaço destinado para atletas formados na base do clube, com até um ano de vínculo e até 20 anos de idade. Aliás, esta lista pode ter jogadores adicionados a qualquer momento do campeonato e não tem limites.

Juninho vinha treinando com o elenco profissional desde o fim de janeiro. A princípio, o atacante estava sendo utilizado para completar as atividades, sem estar totalmente integrado. Aliás, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Peixe em agosto do ano passado e tem vínculo com o clube até 2027, além de uma multa rescisória no valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 297 milhões).

Contudo, o curioso é ver no dia a dia o garoto muito próximo de Neymar, que vem ”apadrinhando” o atleta. Nas redes sociais, o craque escreveu para Juninho, que ele havia sido cuidado pelo pai do jovem, mas agora era a vez do camisa 10 do Peixe cuidar do jogador.

Juninho começou a chamar atenção no Sub-17 do Peixe, quando foi campeão paulista. Ele foi o artilheiro da equipe na competição ao lado de Lucas Meirelles, que também está no profissional do Santos. Entretanto, na Copinha deste ano, ele teve menos atenção, com apenas dois jogos disputados e um gol marcado.

