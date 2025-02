Alisson vê críticas exageradas a Zubeldía e descarta ‘entregar’ jogo para Ponte

O São Paulo já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mesmo assim, o técnico Luis Zubeldía não vem conseguindo escapar das críticas dos torcedores. Algo visto como desnecessário para o volante Alisson. Na visão do jogador, os comentários são exagerados, mas entende que o Tricolor ainda precisa evoluir bastante na temporada.

“Cumprimos nosso primeiro objetivo, que era a classificação. A gente sabe que tem de melhorar, mas acho que acaba sendo um pouco desnecessária (a pressão). Até porque se você parar para ver, hoje no Brasil, você não vê nenhuma equipe atropelando todo mundo. As equipes grandes vêm sofrendo. Uma prova é o Palmeiras, que pode até perder a classificação. Nosso objetivo foi conquistado. Claro que temos de melhorar algumas coisas, mas é um pouco desnecessária (a cobrança)”, disse Alisson, em entrevista ao ”ge”.

Aliás, o Palmeiras, citado por Alisson, é assunto de um grande dilema vivido no São Paulo. Isso porque se o Tricolor perder para a Ponte Preta nesta quarta-feira, complica a vida do rival no Paulistão. Contudo, Alisson descarta perder de propósito para prejudicar o clube Alviverde.

“De forma alguma (pensamos em entregar). Nosso objetivo é entrar e vencer. O São Paulo não é culpado de desclassificação ou do título de outra equipe. A gente cuida do nosso. Não é a gente que colocou o Palmeiras ali. Precisamos muito desta vitória pelo fato de podermos decidir em casa”, completou o volante.

Alisson responde sobre atraso de pagamentos no São Paulo

Outro ponto comentado pelo jogador foi o atraso do São Paulo no pagamento de algumas pendências com o elenco. O clube hoje tem alguns valores a pagar à parte dos atletas. Alisson diz que a conversa sobre acertos e atrasos é sempre muito franca e diz confiar na diretoria.

“Entendemos o momento do clube, mas temos de valorizar o que a diretoria vem fazendo, ela vem se esforçando. Tem algo pendente ainda, mas eles sempre conversam, explicam a situação. Temos um grupo muito unido que pensa realmente em conquistar títulos, e tenho certeza que eles (dirigentes) sempre vão cumprir a palavra deles com a gente. Não (deram prazo). Eles vêm quitando algumas coisas pendentes com alguns atletas no dia a dia. Entendemos a situação do clube”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.