Textor, do Botafogo, detona opinião de Casagrande: ???o comediante ataca novamente???

John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, não gostou de uma fala do jornalista e ex-jogador Casagrande nesta quarta-feira (19). De acordo com ele, o clube carioca não está apenas sem técnico, mas também está sem dono, uma vez que o empresário está dando prioridade para resolver os problemas do Lyon.

Dessa forma, Textor usou as redes sociais para rebater Casagrande. Textor, portanto, chamou o jornalista de comediante.

“O comediante Walter Casagrande ataca novamente. Walter, venha assistir um jogo comigo no Rio. Talvez você aprenda algo sobre como administrar um clube de futebol. De qualquer forma, vamos nos divertir!”, escreveu em inglês, usando um print do título da matéria do colunista.

Botafogo segue sem técnico

A temporada de 2025 já está acontecendo e o Botafogo segue sem um comandante. O Alvinegro, que conquistou dois títulos no ano passado, ainda não encontrou um técnico para ficar à frente da equipe desde a saída de Artur Jorge.

Vale ressaltar que o Alvinegro chegou a dar como certo o negócio com o treinador Vasco Matos. No entanto, o português voltou atrás e deu uma reviravolta na história.

Agora, portanto, o Glorioso segue a procura de um técnico para assumir o comando da equipe em 2025.

