CBF confirma estádio da estreia do Fluminense na Copa do Brasil

O Fluminense já sabe onde estreará na Copa do Brasil-2025. Será no Mangueirão, em Belém (PA), contra o Águia de Marabá (PA). A equipe paraense manda seus jogos no estádio Zinho Oliveira, mas o local não tem capacidade para partidas da competição.

Apesar do desejo do time mandante em atuar no Rosenão, em Parauapebas (a 100 km de Marabá), a CBF não autorizou a realização do duelo no estádio. Assim, a Confederação anunciou em seu site oficial, nesta quarta-feira (19), a decisão pelo estádio Mangueirão. O estádio fica a cerca de 500km de Marabá, casa do Águia.

O duelo, aliás, ocorre na próxima quarta (26), às 19h30 (de Brasília). Para 2025, a CBF trocou o regulamento, fazendo com que os times visitantes perdessem a vantagem do empate na primeira fase da Copa do Brasil. Dessa forma, caso a partida termine em igualdade, a decisão vai para os pênaltis.

O Mangueirão já foi palco de um grande jogo na atual temporada. Afinal, recebeu a final da Supercopa do Brasil, quando o Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 1 e ficou com o título, no último dia 2. O Fluminense atuou no estádio pela última vez em 2023, quando venceu o Paysandu por 3 a 0, também pela Copa do Brasil, em jogo válido pela terceira fase. Na ocasião, o Tricolor, que já havia vencido por 3 a 0 na ida, garantiu vaga rumo às oitavas de final. Cano, Keno e John Kennedy anotaram os gols da goleada do Flu.

