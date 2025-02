Fluminense anuncia contratação de Otávio, ex-Atlético-MG

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (19) mais uma contratação para a temporada 2025. Trata-se do volante Otávio, do Atlético-MG. Segundo o próprio clube, o jogador já realizou exames médicos e assinou vínculo com o Tricolor.

Otávio, então, tem contrato até o fim de 2027 com sua nova equipe. O jogador de 30 anos chegou ao Galo em 2022 por empréstimo junto ao Bordeaux. Foi titular durante boa parte de sua passagem, somando 40 jogos em seu primeiro ano, além de 47 no segundo e 50 no terceiro. Em 2025, foram três partidas – todas saindo do banco. Assim, o jogador soma 140 aparições com a camisa do Galo mineiro.

“O Fluminense FC concluiu a contratação do volante Otávio, que estava no Atlético-MG. O atleta esteve no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos e assinatura do contrato até dezembro de 2027. O jogador já está à disposição da comissão técnica do Flu para a sequência da temporada”, diz o comunicado do Fluminense.

Esta é, então, a nona contratação do Fluminense na janela de transferências. Antes, a equipe anunciara o goleiro Marcelo Pitaluga (ex-Liverpool), os zagueiros Pablo Freytes (ex-Alianza Lima-PER) e Kayky Almeida (ex-Watford-ING); o lateral-esquerdo Renê (ex-Inter); o volante Hércules (ex-Fortaleza); os atacantes Canobbio (ex-Athletico), Joaquín Lavega (ex-River Plate-URU) e Paulo Baya (ex-Goiás).

O clube trabalha também para anunciar o atacante Eve, do Bahia. Dessa forma, seria o décimo reforço do Flu para a temporada.

