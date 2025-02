Vasco segue na busca por Loide Augusto, mas time turco resiste

Ainda na busca por reforçar o setor ofensivo, o Vasco tem dificuldade em um jogador em particular. Afinal, o Alanyaspor está endurecendo nas negociações pelo angolado Loide Augusto.

O atacante de 24 anos viu seu time recusar uma proposta cruz-maltina na casa dos 2,2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões no câmbio atual), segundo informações do “ge” nesta quarta-feira (19). Loide, porém, tem o desejo de atuar no Vasco.

Na última terça (18), pouco antes da bola rolar entre Vasco e União-MT, pela Copa do Brasil (vitória vascaína por 3 a 0), o jogador realizou uma “live” em sua conta no Instagram, falando sobre a vontade de atuar no Gigante da Colina.

Respondendo a fãs, o jogador falou “ou eu vou para o Vasco ou…”, com o restante da frase inaudível. Loide tem passado polêmico, sendo, de acordo com o canal “Atenção, Vascaínos”, um jogador temperamental.

Além de Loide, o Vasco está negociando com outros homens de frente nesta reta final de janela de transferências – faltam nove dias para o encerramento. São eles: Nuno Moreira, do Casa Pia (POR), e Benjamin Garré, do Krylya Sovetov (RUS). Clique nos links para ver como estão as negociações.

