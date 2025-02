Jogadores de Flamengo e Botafogo sofrem punições por briga em clássico

Depois das cenas lamentáveis após o clássico entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã, os jogadores sofreram as consequências. O zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles, do Alvinegro, e o zagueiro Cleiton e o volante Gerson, foram julgados, na tarde desta quarta-feira (19), pela Procuradoria do TJD-RJ. O quarteto, afinal, esteve envolvido no tumulto entre jogadores de ambos os times na partida do dia 12 de fevereiro.

Quem recebeu a maior pena foi Cleiton, com quatro jogos, que só volta em uma eventual final do Carioca. Ele, afinal, deu um soco no zagueiro Alexsander Baborza, do Botafogo. Gerson, por sua vez, não teve qualquer punição. A dupla do Botafogo, entretanto, vai pegar um gancho de dois. Sendo assim, eles não podem enfrentar o Vasco, pela última rodada da Taça Guanabara.

O árbitro Bruno Mota Correia e o VAR Paulo Renato Moreira também foram a julgamento por conta da não expulsão de De La Cruz por cotovelada em Matheus Martins. Ambos também não tiveram consequências.

A briga

Barboza e Bruno Henrique levaram o estranhamento de jogo, que perdurou por praticamente todo clássico, adiante do apito final. O atacante rubro-negro proferiu algo em direção ao argentino, que prontamente o derrubou em campo e partiu para cima. Gerson interviu e devolveu o empurrão no zagueiro alvinegro – exato momento em que recebeu o cartão vermelho. A briga se desencadeou a partir daí.

Em meio ao caos generalizado no centro do gramado, o zagueiro alvinegro tentou agredir Bruno Henrique novamente, mas desta vez com um soco no rosto. Barboza errou o golpe e acabou atingido por Cleiton, que estava próximo do atacante rubro-negro. A confusão se estendeu por mais uns minutos e, depois, prosseguiu no túnel a caminho dos vestiários.

Delegado do jogo, Marcos Vinicio de Abreu Trindade, aliás, também escreveu um relatório e citou o lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, na segunda parte da confusão. Enquanto o elenco alvinegro esperava a passagem do Flamengo pelo túnel de acesso ao gramado, Alex Telles disse, conforme relato do delegado:

“Vamos ficar aqui, vamos esperar eles. (…) Não vamos sair daqui, vamos esperar eles. Vai se f*der, você não viu o que o jogador deles fez? Aí você não faz nada”.

