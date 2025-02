Pedido de conselho inusitado de jogador do Bayern de Munique repercute

Kimmich é uma peça fundamental no estilo de jogo do Bayern de Munique há algumas temporadas - (crédito: Foto: Sebastian Widmann / Getty Images)

Lateral-direito do Bayern de Munique, Joshua Kimmich roubou a cena depois do empate da equipe bávara com o Bayer Leverkusen. Isso porque o jogador foi autor de um conselho bastante inusitado ao jornalista Boris Büchler, da televisão alemã “ZDF”. O profissional de comunicação fez uma pergunta ao camisa 6 a respeito do seu futuro, já que seu vínculo expira em junho deste ano.

Neste cenário, o atleta já poderia assinar um contrato com qualquer outro clube. Portanto, o repórter indicou algumas possibilidades como uma transferência para o Real Madrid ou Manchester City, bem como a extensão de contrato com o Bayern de Munique. Com isso, Kimmich pediu a recomendação de Boris a respeito de qual seria a sua decisão.

“Qual seria seu conselho para mim, então?”, perguntou o jogador do time bávaro.

Até que Büchler sugeriu que em sua opinião a melhor escolha seria por ampliar seu vínculo com o Bayern de Munique. Ainda complementou que esta decisão beneficiaria a Bundesliga, o Campeonato Alemão. Com isso, o camisa 6 reagiu com um sorriso e agradeceu pela recomendação.

“Bem, vou levar esse conselho para casa comigo”, apontou o lateral-direito.

Em seguida, o polivalente jogador, que também atua como volante, fez algumas observações e indicou razões que ele vai considerar antes de tomar sua decisão.

“Eu disse há algumas semanas que é importante para mim ver o que está acontecendo no clube, e isso, claro, também inclui uma ou duas questões pessoais minhas. Aí as coisas começam a clarear”, finalizou Kimmich.

Forte conexão com o Bayern de Munique

Joshua tem bastante identificação com o clube bávaro, já que defende a equipe em 10 de suas 12 temporadas como profissional. Antes disso, despontou pelo RB Leipzig também da Alemanha, onde também subiu ao profissional. Apesar disso, ele iniciou sua trajetória nas categorias de base do Stuttgart.

Em sua passagem pelo time da Bavária, Kimmich já conquistou 20 títulos, entre eles oito Campeonatos Alemães, seis Supercopas da Alemanha, três Copas da Alemanha. Além disso, um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões e uma Supercopa Europeia.

