Mais um! Fluminense anuncia contratação de Everaldo, ex-Bahia

Pouco tempo depois de anunciar a chegada de Otávio, ex-Atlético-MG, o Fluminense comunicou a contratação de Everaldo, agora ex-jogador do Bahia. Eve assinou contrato até o fim de 2026 e vestirá a camisa 9, vaga desde a saída de John Kennedy, que foi para o Pachuca-MEX.

Os clubes, no entanto, não revelaram os valores da transação. Segundo o “ge”, porém, o valor total é de 700 mil euros (aproximadamente R$ 4,2 milhões no câmbio atual). Como o Bahia ainda devia uma parcela de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) por Biel, o Tricolor carioca pagou “apenas” R$ 1,2 milhão.

“O Fluminense FC e o EC Bahia comunicam que acertaram a transferência do atacante Everaldo. O atleta esteve no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos e assinatura do contrato até dezembro de 2026. O jogador já está à disposição da comissão técnica para a sequência da temporada”, comunica o Flu.

Everaldo, natural de Garibaldi (RS), está em seu terceiro ano no Bahia. Ao todo, soma 124 partidas pelo Tricolor baiano, com 34 gols e 11 assistências. Assim, ele participa de um gol a cada 0,36 jogos.

O atacante começou a carreira no Grêmio, em 2011, rodando inúmeros clubes brasileiros, como Caxias, CSA, Figueirense, Paysandu, Água Santa e Santa Cruz. Depois, então, foi para a primeira experiência longe do país, defendendo o Al-Faisaly-SAU.

Passou ainda por Novorizontino e Atlético-GO,se aventurando no Querétaro-MEX antes de acertar com a Chapecoense, em 2019, onde teve grande destaque. Assim, saiu para o Kashima Antlers-JAP, permanecendo por três temporadas antes de chegar ao Bahia.

Esta é, então, a décima contratação do Fluminense na janela de transferências. Antes, a equipe anunciara o goleiro Marcelo Pitaluga (ex-Liverpool), os zagueiros Pablo Freytes (ex-Alianza Lima-PER) e Kayky Almeida (ex-Watford-ING); o lateral-esquerdo Renê (ex-Inter); os volantes Hércules (ex-Fortaleza) e Otávio (ex-Atlético-MG); os atacantes Canobbio (ex-Athletico), Joaquín Lavega (ex-River Plate-URU) e Paulo Baya (ex-Goiás).

