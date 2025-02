Lavega chega ao Rio para se apresentar ao Fluminense: ‘Muito feliz’

Joaquín Lavega, enfim, desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Fluminense na tarde desta quarta-feira (19. O jovem de 19 anos acertou com o Tricolor no dia 30 de dezembro, mas só vai começar a frequentar o clube a partir de agora por conta da disputa do Sul-Americano Sub-20, na Venezuela, com o Uruguai.

“Muito feliz. É deixar tudo pronto para jogar pelo clube. Tenho muita esperança (de estrear) e não vejo a hora de entrar em campo com a camisa do Fluminense”, disse o uruguaio ao “BTB Sports”.

No entanto, a presença do atleta para a partida decisiva contra o Bangu ainda não é garantida. Por outro lado, o uruguaio tem chance de reforçar a equipe contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e em uma eventual semifinal do Campeonato Carioca. Lavega, afinal, já está regularizado no BID da CBF desde janeiro e já antecipou a documentação trabalhista para estrangeiros.

Lavega foi referência técnica do Uruguai no Sul-Americano. Envergando a braçadeira de capitão, era dos pés dele que saíam as principais jogadas ofensivas da Celeste. Ele marcou dois gols contra a Argentina na derrota por 4 a 3 no hexagonal final.

