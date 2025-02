Polícia prende suspeito de assaltar casa do presidente do Botafogo

João Paulo Magalhães no dia da eleição do Botafogo - (crédito: Foto: Arthur Barreto / BFR)

Um homem suspeito de roubar a casa do presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, no último dia 23 de janeiro foi preso nesta quarta-feira (19) em operação na comunidade Fallet-Fogueteiro, no Rio Comprido. De acordo com as investigações, Claudevan Santos da Silva Filho faz parte de uma quadrilha especializada em assaltos deste tipo.

De acordo com apuração da Polícia Civil, três criminosos armados invadiram o imóvel por uma área de mata, amarraram e torturam o segurança da casa. Além disso, roubaram uma pistola e um fuzil, que pertencia a João Paulo. A ação durou apenas três minutos.

Os investigadores informaram, ainda, que João Paulo Magalhães tem certificado para pessoa física de caçador, atirador ou colecionador (CAC).

Em nota, o presidente do Botafogo confirmou que teve a casa roubada. No entanto, o mandatário disse que conseguiu a recuperação deles e agradeceu às autoridades de segurança do Estado.

João Paulo Magalhães tornou-se presidente do Botafogo em dezembro de 2024. O empresário vai comandar o clube associativo de 2025 até o fim de 2028. Na eleição, ele venceu Vinícius Assumpção.

