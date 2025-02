Atlético se despede do volante Otávio: ‘História de entrega’

Com quatro titítulos conquistados em três anos de história no Atlético-MG, o volante Otávio vai defender as cores do Fluminense a partir desta temporada. O jogador, aliás, já foi anunciado pelo novo clube. Assim, o Galo se despediu do atleta através das redes sociais.

“Obrigado, Otávio! Após três temporadas representando as nossas cores, o volante se transfere de forma definitiva para o Fluminense. Pelo Clube, o atleta conquistou a Supercopa do Brasil, três Estaduais e escreveu uma história de entrega, profissionalismo e comprometimento! Sucesso na sequência da carreira, Otávio”, escreveu o Galo nas redes sociais.

Além disso, o time mineiro publicou um vídeo do atleta, emocionado, se despedindo dos companheiros no vestiário de seu último jogo com a camisa alvinegra. Abraçado com Cuca, o volante recebeu aplausos de todos os funcionários e jogadores da equipe.

Revelado pelo Athletico-PR, estreou no time profissional em 2014 e se destacou durante quatro anos em Curitiba, o que lhe rendeu uma transferência para o Bordeaux, na França. Assim, após quatro temporadas e meia na Europa, Otávio retornou ao Brasil em 2022 para jogar no Atlético.

Com a camisa do Galo, conquistou a Supercopa do Brasil em 2022 e, além disso, levantou a taça do Campenato Mineiro em três oportunidades: 2022, 2023 e 2024.

