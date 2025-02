Jornalista deixa a Globo após insatisfação envolvendo Denílson Show

Bárbara Coelho estaria insatisfeita com a saída do Esporte Espetacular - (crédito: Foto: Divulgação / Tv Globo)

A jornalista Bárbara Coelho está se despedindo da Globo após 12 anos de carreira na emissora. O motivo estaria relacionado à sua insatisfação com mudanças no Esporte Espetacular.

Fontes de bastidores revelam que Bárbara não ficou satisfeita com a troca do programa, que antes era exibido nas manhãs de domingo, para uma nova atração aos domingos à noite no SporTV, ao lado de André Rizek e Denílson.

Além disso, surgiram novas informações sugerindo que Bárbara está em negociações para deixar a Globo e iniciar um novo ciclo, possivelmente na CazéTV.

Bárbara Coelho chegou à Globo em 2013, passando pelo SporTV. Em 2018, assumiu a apresentação do Esporte Espetacular.

