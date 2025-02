Santos, engrenando, deita em rola em cima do Noroeste

O Santos fez o seu dever de casa nesta quarta-feira, 19/2. Na Vila Belmiro, venceu o Noroeste por 3 a 0. Com isso, segue na liderança do Grupo B, agora com 15 pontos, e pode até garantir vaga nas quartas de final por antecipação, dependendo do que ocorrer no fim da rodada nesta quinta-feira. Guilherme, artilheiro do Paulista, com 10 gols, abriu o placar no fim da primeiraetapa. Tiquinho Soares e Thaciano ampliaram no segundo tempo.

O Santos tem 15 pontos, enquanto o vice-líder Guarani tem 12. O grupo se completa com Bragantino e Portuguesa, ambos com 11 pontos e um jogo a menos. Nesta quinta-feira, o Bragantino enfrenta o Mirassol e a Portuguesa joga contra o São Bernardo, ambos em casa. Caso os dois times percam os jogos, o Peixe entra na última rodada já garantido nas quartas. O Noroeste, por sua vez, é o terceiro colocado do Grupo C. Mas segue muito a perigo.Afinal, é apenas o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Santos martela e faz gol no fim do 1º tempo

Mais uma vez titular, Neymar foi o articulador do Santos contra o Noroeste.Procurou municiar os companheiros, principalmente Guilherme. Aos seis minutos, fez uma grande jogada, pegou pela direita, cortou dois marcadores caindo para o meio e deu de bandeja para Guilherme, que chutou mal e perdeu uma ótima chance. Guilherme também teve oportunidade quando escorou um cruzamento de JP Chemont, mas sem sucesso, assim como uma conclusão de Soteldo que passou raspando. Assim, com todo o ataque pressionando diante de um rival fechado e sem conseguir sucesso, o jogo caminhou para o intervalo com 0 a 0 no placar.

Isso até os 48 minutos, quando o Peixe pressionou pela esquerda. Após cruzamento de João Schmidt, a bola caiu na direita com Cherment, que tentou o chute, mas pegou mal. Porém, a bola foi um passe que chegou até Guilherme, desmarcado e na pequena área. Santos 1 a 0 e o décimo gol do artilheiro do Paulistão. Nada mais justo para o único time que atacou. Afinal, o Noreste nao deu um chute sequer e teve apenas 35% de posse.

Peixe amplia

No segundo tempo, o Noroeste até que buscou um pouco mais de ataque. Mas o Santos sobrava e ampliou aos 11. O cruzamento de Soteldo pela direita achou Tiquinho na área. Ele cabeceou, a bola bateu no braço do zagueiro, mas sobrou para o atacante, que chutou e colocou 2 a 0 no placar. Com a vantagem, o Santos perdeu um pouco da sua intensidade. Aos 23 da etapa final, Neymar saiu para a entrada de Thaciano. O time ganhou em velocidade e Thaciano ampliou aproveitando uma bola que Tiquinho não dominou após cruzamento de Soteldo.

SANTOS 3X0 NOROESTE

Campeonato Paulista – 11ª Rodada

Data: 19/2/2025

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil (Luan Peres, 31’/2ºT), Zé Ivaldo e Escobar (Kevyson, 36’/2ºT); João Schmidt (Rincón, 31’/2ºT), Gabriel Bontempo (Pituca, 23’/2ºT) e Neymar (Thaciano, 23’/2ºT); Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

NOROESTE: Felipe Alves; Felipe Rodrigues (Cicinho, 25’/2ºT), Maycon, Rodolfo Filemon e Maykon; Jonatas Paulista (Adriano, Intervalo), Dudu Miraíma, Denner (Blade, 41’1ºT), Thiago Lopes e Maykon; Pedro Felipe (Jenison, 31’/2ºT) e Carlão. Técnico: Allan All

Gols: Guilherme, 48’/2ºT (1-0); Tiquinho, 11’/2ºT (2-0);Thaciano, 32’/2ºT (3-0)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Enderson Emanoel Turbiani da Silva

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Neymar (SAN); Rodolfo Filemon, Jonatas Paulista, Pedro Felipe, Blade (NOR)

